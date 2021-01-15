Один человек погиб в результате пожара в квартире на востоке Москвы

Один человек погиб, троих удалось спасти из пожара в московском районе Новокосино. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло вечером того дня в одной из квартир на пятом этаже 22-этажного жилого дома № 24 по Новокосинской улице. Площадь пожара составила 15 кв. м.

В ходе проведения разведки и тушения возгорания пожарные спасли из соседних квартир трех человек. Один человек скончался.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», квартира, в которой произошел пожар, была захламленной. В 22:15 пожар удалось локализовать, а в 22:17 — ликвидировать.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Раменском городском округе Подмосковья пострадали трое детей и шесть взрослых.