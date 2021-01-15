В Красноярске умер создатель российской школы по педагогике развития Хасан

В Красноярске скончался Борис Хасан, доктор психологических наук, заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга профессиональных компетенций СФУ, директор АНОО «Института психологии практик развития». Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель цента обучения руководителей ИЛАН Елена Лопатина.

Научный сотрудник умер накануне. Ему было 72 года.

«Полгода борьбы, но рак всё же забрал его», — отметила Лопатина.

Она назвала смерть психолога огромной потерей.

Хасан родился в 1948 году. Получил образование юриста и психолога. При его активном участии в Красноярском госуниверситете был создан психолого-педагогический факультет, была модернизирована педагогическая модель школы № 106. На базе этой школы и кафедры психологии развития университета он создал Институт психологии и педагогики развития.

В 1997 году Хасан защитил докторскую диссертацию по теме «Продуктивный конфликт как механизм развития личности», став на тот момент первым доктором психологии за Уралом.

Его научные интересы были сосредоточены вокруг конструктивной психологии, природы и функций личного и социального конфликтов и конфликт-менеджмента.

Является заслуженным педагогом Красноярского края (1999); почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации (2003) за заслуги в области образования; заслуженным работником Красноярской университетской гимназии «Универс» (2007).

В 2005 году был награжден медалью К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.