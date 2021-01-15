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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Амурской области

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Женщина погибла в результате пожара в жилом доме Белогорска в Амурской области, еще два человека пострадали. Об этом сообщило ГУ МЧС по Амурской области в пятницу, 15 января.

Отмечается, что пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Как сообщается на сайте главка, причиной пожара могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

К месту вызова были направлены огнеборцы 4-й пожарно-спасательной части в составе 12 человек и двух единиц техники. Через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее 15 января сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Бердске Новосибирской области.

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