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Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

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В России прививки от гриппа сделали почти 86 млн человек. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным на 1 января, за счет средств федерального бюджета вакцинацию от гриппа прошли 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, включая 250,7 тыс. беременных. За счет других источников прививки от гриппа сделали 10,4 млн человек, из них за счет работодателей — 4,1 млн человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как пишет RT, всего привиты 85,9 млн человек — это 59% от численности населения России.

В Роспотребнадзоре рассказали, что эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в восьми российских регионах. Отмечается, что большую часть заболевших составляют взрослые.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила минимальный за 20 лет уровень заболеваемости гриппом. По ее словам, с учетом высокой иммунизации и принятых мер против респираторных инфекций сейчас случаи гриппа в России единичные.

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