Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

Создание однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции не исключено, но важно, чтобы она при этом защищала человека продолжительный период, заявил в беседе с «РИА Новости» директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что вакцины, которые можно вводить один раз существуют и сейчас, «но другое дело, как они будут защищать».

«Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от коронавируса несколько лет, нет.

13 января президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, по мнению российского лидера, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины.

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