Пушков предрек Байдену возвращение импичмента «бумерангом»

Сенатор Алексей Пушков не исключил возможности, что будущий президент США Джо Байден тоже столкнется с вопросом об импичменте, как и его предшественник Дональд Трамп. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в пятницу, 15 января.

«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», — отметил Пушков.

Он уточнил, что это невозможно до выборов в конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. В случае преодоления этого разрыва, по мнению сенатора, «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».

Ранее, 13 января, новый член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении в первый день президентства Джо Байдена внести на рассмотрение законодательного органа проект резолюции о его импичменте. Какие именно обвинения послужат основанием для отстранения Байдена от должности, Грин не уточнила. Она упомянула «злоупотребление властью» и «украинские связи» демократа на посту вице-президента США.

Заявление Грин прозвучало через несколько часов после того, как палата представителей во второй раз объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе.

Сторонники республиканца в ходе протестов 6 января ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Несмотря на беспорядки, конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.