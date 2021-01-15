Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 января

В Москве и Подмосковье в пятницу, 15 января, ожидается облачная погода с прояснениями и мороз до 18 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По прогнозам метеорологов, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 16…14 градусов ниже нуля, по области — до 18 градусов со знаком минус. Ветер будет северо-западный с порывами 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет 80%.

По словам синоптиков, такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций у практически здоровых людей. Для тех, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями — гипертоников, гипотоников, людей, страдающих ишемической болезнью сердца и нарушениями сердечного ритма, людей с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма, — погода может послужить причиной ухудшения самочувствия, пишет агентство городских новостей «Москва».

Им при себе надо обязательно иметь лекарства первой помощи, чтобы купировать приступы, и ограничить пребывание на морозе.

14 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причине погодных аномалий в Москве. По его словам, снегопад, обрушившийся на Москву, был вызван приходом балканского циклона. Его особенность заключалась в том, что сначала через Москву прошел теплый фронт, а затем очень быстро — холодный фронт. Вильфанд указал, что столичному региону столь обильные осадки зимой не свойственны, назвав этот снегопад ярким явлением.