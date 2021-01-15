Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пушков предрек Байдену возвращение импичмента «бумерангом»
Мир
Аргентина направила в Россию самолет за второй партией вакцины «Спутник V»
Общество
Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве
Мир
В США арестовали военнослужащего Нацгвардии по делу о штурме Капитолия
Армия
На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19
Мир
В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа
Армия
В Карабах для миротворцев РФ доставили 2 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Общество
Жителей Камчатки предупредили о мощном снежном циклоне в выходные
Происшествия
Более 5 тыс. жителей Тверской области остались без света из-за непогоды

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 169 км к востоку от населенного пункта Мильково. Очаг залегал на глубине 68 км, пишет RT.

Как рассказали в краевом управлении МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Подземных толчков жители населенных пунктов Камчатки не ощутили.

Ранее 15 января землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на границе России и Монголии. Эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от монгольского населенного пункта Турт и 251 км от Ангарска. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В этот же день сообщалось, что три человека погибли в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,2 у побережья в Индонезии. Еще 24 человека пострадали.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021