Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 169 км к востоку от населенного пункта Мильково. Очаг залегал на глубине 68 км, пишет RT.

Как рассказали в краевом управлении МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Подземных толчков жители населенных пунктов Камчатки не ощутили.

Ранее 15 января землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на границе России и Монголии. Эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от монгольского населенного пункта Турт и 251 км от Ангарска. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В этот же день сообщалось, что три человека погибли в результате разрушительного землетрясения магнитудой 6,2 у побережья в Индонезии. Еще 24 человека пострадали.