В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, газета South China Morning Post.

Штамм был найден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. По мнению ученых, вирус был принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности.

В Гонконге с 1997 года неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. Однако штамм H5N8 выявлен здесь впервые. В связи с этим санитарные службы региона усилили контроль над рынками, где торгуют живой птицей.

Ранее, 2 января, сообщалось, что вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Очаг заражения был выявлен на птицеферме в городе Минокамо.

Вспышка птичьего гриппа началась в ноябре в префектуре Кагава на острове Сикоку, который примыкает к острову Кюсю. Инфекция распространилась в 14 префектурах.