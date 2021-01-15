Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пушков предрек Байдену возвращение импичмента «бумерангом»
Мир
Аргентина направила в Россию самолет за второй партией вакцины «Спутник V»
Общество
Памятную табличку Борису Грачевскому предложили установить в Москве
Мир
В США арестовали военнослужащего Нацгвардии по делу о штурме Капитолия
Армия
На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19
Мир
В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа
Армия
В Карабах для миротворцев РФ доставили 2 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Общество
Жителей Камчатки предупредили о мощном снежном циклоне в выходные
Происшествия
Более 5 тыс. жителей Тверской области остались без света из-за непогоды

В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, газета South China Morning Post.

Штамм был найден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. По мнению ученых, вирус был принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности.

В Гонконге с 1997 года неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. Однако штамм H5N8 выявлен здесь впервые. В связи с этим санитарные службы региона усилили контроль над рынками, где торгуют живой птицей.

Ранее, 2 января, сообщалось, что вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Очаг заражения был выявлен на птицеферме в городе Минокамо.

Вспышка птичьего гриппа началась в ноябре в префектуре Кагава на острове Сикоку, который примыкает к острову Кюсю. Инфекция распространилась в 14 префектурах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021