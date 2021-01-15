На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19

Плановая вакцинация личного состава российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) от новой коронавирусной инфекции стартовала в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО в пятницу, 15 января.

Отмечается, что в рамках первой партии на базу доставили 500 доз двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V». Вакцину в первую очередь получили медперсонал и командный состав, а также военнослужащие на боевом дежурстве.

Перед вакцинацией все военнослужащие прошли медосмотр, в том числе с измерением температуры. В пресс-службе сообщили, что случаев непереносимости препарата или осложнений при проведении вакцинации не выявлено.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.