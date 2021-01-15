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Nord Stream 2: Достройка «Северного потока 2» возобновится 15 января

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Работы по укладке части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будут возобновлены с пятницы, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2.

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При этом, по информации Bloomberg, Nord Stream 2 планирует завершить строительство проекта в июне текущего года.

Ожидается, что трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в водах Дании в мае, а затем продолжит работы в водах Германии и в июне их закончит, пишет «Газета.Ру».

Ранее в четверг Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Работы в датских водах должны возобновиться уже с 15 января.

Накануне госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В конце декабря Nord Stream 2 при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

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