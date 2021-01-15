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Жителей Камчатки предупредили о мощном снежном циклоне в выходные
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Жителей Камчатки предупредили о мощном снежном циклоне в выходные

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МЧС Камчатского края в пятницу, 15 января, предупредило жителей о приближении к берегам полуострова снежного циклона. Оперативные службы переводятся на усиленный режим работы.

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По предварительным данным синоптиков, под влияние атмосферного вихря попадет большая часть региона. На юге края в ночь на воскресенье ожидаются сильный снег и ветер.

«Так, в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов прогнозируются сильные осадки в виде снега, ветер в порывах может достигать до 25 м/с. При усилении ветра до 15 м/с вероятны снежные заносы на дорогах, метель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативного реагирования на возможные ЧС службы МЧС России переводятся на усиленный режим работы. Главам муниципалитетов направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации их возможных последствий.

В ведомстве не исключили возможность осложнения обстановки на дорогах и нарушений в системе электроснабжения.

Жителей края призывают принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, а также временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Ранее МЧС предупредило жителей Сахалина о возможном сходе лавин. Опасность ожидается 15 января в двух районах. Согласно прогнозам, сход снега возможен на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов.

Также синоптики предупреждают, что Южно-Курильский и Курильский районы Сахалинской области окажутся во власти циклона. Ветер усилится до 27–32 м/с, ожидается выпадение снега.

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