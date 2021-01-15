МЧС продолжает разворачивать пункты обогрева на федеральных трассах

МЧС России продолжает разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах, подразделения переведены на усиленный режим службы, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 15 января.

Ранее сообщалось, что МЧС приступило к развертыванию стационарных и мобильных пунктов обогрева на федеральных трассах в регионах страны, мониторинг заторов на дорогах будут вести беспилотники.

Так, в Коми вдоль автотрасс организованы 19 стационарных пунктов обогрева: придорожные кафе, столовые, гостиницы и девять выдвижных пунктов развернуто МЧС России. В Нижегородской области сотрудники МЧС развернули городки жизнеобеспечения на двух опасных участках автодорог: на трассе М-7 Москва–Уфа и на Р-159 в городском округе Бор.

Отмечается, что движение по Военно-Грузинской дороге по-прежнему запрещено для всех видов транспорта. Из-за неблагоприятного прогноза погоды на стороне Грузии в ближайшие дни открытия дороги не ожидается. Сейчас скопление техники в районе международного автомобильного пункта пропуска составляет более 250 грузовиков. Для водителей организованы три гостиницы, шесть стационарных пунктов питания, два АЗС и четыре места для стоянки общей вместимостью до 500 единиц техники.

Подвижные пункты обогрева оснащены электробензогенераторами, питьевой водой, электрочайниками, одеялами, валенками и тулупами. Кроме того, в пункте обогрева есть аптечка со средствами оказания первой помощи, а также зарядные устройства.

Ночью 14 января в Гидрометцентре сообщили, что снегопады, сильный ветер, аномальный холод, метели и снежные заносы ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. По словам синоптиков, в Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае прогнозируется целый «букет неприятностей».