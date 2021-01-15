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Кинолог назвал самые распространенные травмы у собак зимой

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В зимнее время травматизм у собак растет из-за острых предметов под снегом, а также вывихов и растяжений на льду. Об этом в пятницу, 15 января, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «РИА Новости».

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«Зимой у собак наблюдается криогенная анестезия лап — это процесс, когда пониженная температура снижает чувствительность лап у собак. Если, например, в таком состоянии питомец наступит на стекло, он не сразу одернет лапу, продолжив опираться на нее, еще больше травмируя подушечки. Хозяин не сразу поймет, что собака порезалась, поскольку при пониженной температуре сосуды сужены и кровотечение может обнаружиться только дома», — отметил он.

Поэтому кинолог рекомендует избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам, где может скрываться битое стекло, острые металлические банки, ямы, строительная арматура и прутья.

Кроме того, питомец может получить вывихи и растяжения. Для их минимизации специалист советует не начинать интенсивных занятий с животным без разогрева суставов собаки.

Также необходимо помнить, что тормозной муть автомобиля увеличивается и собака может стать жертвой ДТП, попав под колеса не успевшей затормозить машины.

Голубев уточнил, что чаще всего травмам зимой подвержены молодые собаки крупных пород, а также щенки.

Эксперт рассказал, что в случае, если собака поранилась на улице, лапу необходимо промыть перекисью водорода и наложить мазь, которая обладает антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным действиями. После большой травмы на улицу можно идти только в специальной обуви, чтобы защитить рану от внешней среды.

В случае подозрения на вывих или растяжение ни в коем случае не нужно пытаться вправить лапу, точный диагноз может поставить ветврач.

10 декабря Российская кинологическая федерация подготовила несколько рекомендаций, как защитить собаку от реагентов зимой.

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