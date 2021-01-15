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Аккаунт российской вакцины в Twitter блокировали из-за попытки взлома

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Twitter ограничивал доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» из-за возможного взлома из американского штата Вирджиния. Об этом сообщается в официальном аккаунте российской вакцины в соцсети.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее в этот день опубликовал на официальном сайте сообщение об ограничении доступа к учетной записи препарата, разработанного Центром имени Гамалеи.

Блокировка была недолгой, позднее социальная сеть восстановила доступ к аккаунту вакцины.

14 января политолог Александр Асафов допустил, что блокировка аккаунта «Спутник V» в соцсети Twitter может быть связана с отвлечением от ситуации с вакцинированием препаратом Pfizer, повлекшем смерть 23 человек в Норвегии.

Днем ранее, 13 января, МИД РФ высказал обеспокоенность произволом американских соцсетей в отношении российских СМИ. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, соцсети США начали системно блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

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