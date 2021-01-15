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В Госдуме исключили компромисс с Украиной по Крыму

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Крым — это законная территория России, и никакого компромисса по этому вопросу с украинскими властями быть не может. Так парламентарий прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно полуострова, чтобы разрешить противоречия между государствами.

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По словам Шеремета, это было чисто политическое заявление, «абсолютно не связанное с реальностью».

«Никакого компромисса в отношении Крыма невозможно. Это исключено. Статус полуострова однозначен — это законная территория России, и нет другого пути, нежели признать это», — сказал депутат в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней «выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину».

Шеремет напомнил, что воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов.

«Крымчане ничего не нарушили, нам не за что краснеть или оправдываться. Пусть Украина просто оставит Крым в покое. Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», — сказал депутат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм, и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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