Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Новой волны коронавируса весной не будет, потому что к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Кто болеет? Новые. Если всё прогорело, нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется», — отметил специалист.

Кроме того, по мнению Жемчугова, весной свою роль в ослаблении коронавируса сыграет солнечная погода.

«Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз», — пояснил врач.

Ранее в январе иммунолог Владимир Болибок заявил, что нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны. По его словам, больше таких подъемов заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до самого конца пандемии COVID-19.