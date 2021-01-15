Не менее 46 человек стали жертвами атаки боевиков в ДР Конго

Не менее 46 человек погибли в результате нападения боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщило местное издание Actualite.CD в четверг, 14 января.

Жертвами атаки стали пигмеи, которые проживают в провинции Итури. Предположительно, нападение совершили террористы из исламистской группировки «Союзные демократические силы» (ADF).

Как сообщил глава МВД провинции Адио Гиди, число погибших, вероятно, будет расти.

В июне 2020 года более 60 человек погибли в результате опрокидывания лодки на озере Киву на границе Демократической Республики Конго и Руанды.