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Власти КНДР показали на параде баллистическую ракету для подлодок

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Власти Северной Кореи вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Парад, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи, состоялся в Пхеньяне вечером в четверг. На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», — говорится в сообщении.

В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок «Пуккыксон-4А», с явно увеличенным размером и, возможно, большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.

Ранее, 9 января, сообщалось, что власти КНДР намерены разработать беспилотные летательные аппараты, которые смогут осуществлять разведывательные полеты дальностью до 500 км.

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