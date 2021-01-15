Президент Аргентины подписал закон о легализации абортов

Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг, 14 января, подписал закон о легализации абортов, назвав его важным шагом на пути к равноправию.

Во время церемонии в президентском дворце глава государства назвал закон «окончанием многолетней борьбы» женщин за то, чтобы аборт перестал быть преступлением.

Фернандес также подписал закон, который направлен на поддержку женщин во время беременности и в первые три года жизни ребенка.

«Мы сделали важный шаг для того, чтобы наше общество стало немного более равноправным», — приводит слова президента ТАСС.

В конце декабря обе палаты парламента Аргентины одобрили законопроект, который разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель. Документ был отправлен на рассмотрение президента.

До настоящего момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считалось преступлением.

В конце ноября в Польше прошли протесты против запрета абортов. На митинг в Варшаве вышло около 100 тыс. человек.

Протесты начались в конце октября после того, как Конституционный суд Польши вынес решение о противоречии аборта по медицинским показаниям Основному закону страны.