Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США готовится рассмотреть импичмент Трампа сразу после инаугурации Байдена
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Общество
Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем
Общество
Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн
Общество
Союз потребителей предложил вернуть жалобные книги в магазины
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал единую тест-систему на COVID-19 и грипп
Мир
Блокировку «Спутника V» связали с попыткой отвлечь внимание от Pfizer
Мир
Префект и прокурор Парижа стали фигурантами дела о лжесвидетельстве
Происшествия
Двух человек спасли после остановки колеса обозрения в Евпатории

Президент Аргентины подписал закон о легализации абортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Аргентины Альберто Фернандес в четверг, 14 января, подписал закон о легализации абортов, назвав его важным шагом на пути к равноправию.

Не ваше тело: как закон об абортах влияет на контакты Польши и ЕС
Уже больше месяца в республике проходят акции протеста

Во время церемонии в президентском дворце глава государства назвал закон «окончанием многолетней борьбы» женщин за то, чтобы аборт перестал быть преступлением.

Фернандес также подписал закон, который направлен на поддержку женщин во время беременности и в первые три года жизни ребенка.

«Мы сделали важный шаг для того, чтобы наше общество стало немного более равноправным», — приводит слова президента ТАСС.

В конце декабря обе палаты парламента Аргентины одобрили законопроект, который разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель. Документ был отправлен на рассмотрение президента.

До настоящего момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считалось преступлением.

В конце ноября в Польше прошли протесты против запрета абортов. На митинг в Варшаве вышло около 100 тыс. человек.

Протесты начались в конце октября после того, как Конституционный суд Польши вынес решение о противоречии аборта по медицинским показаниям Основному закону страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021