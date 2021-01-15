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Врачи назвали звон в ушах признаком серьезных проблем со здоровьем

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Регулярный звон в ушах может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей пишет издание Express.

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Ученые установили, что звон в ушах — тиннитус — свидетельствует о нехватке в организме витамина B12. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. B12 также необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток витамина приводит к ухудшению связи между нервами, что может способствовать возникновению звона в ушах.

Как отмечают исследователи, дефицит B12 также может стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков. Лекарства от этого состояния до сих пор не существует. Однако на практике используются консервативные методы лечения: медикаментозная терапия, физиотерапия, рефлексотерапия и слухопротезирование.

В августе сообщалось, что частое появление шума в ушах может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, например о начале воспаления и появлении ушной пробки. Кроме того, это может говорить о проблемах с сосудами. При этом появляется ощущение пульсации, что говорит о гипертонии или атеросклерозе.

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