Президент Боливии намерен привиться «Спутником V» одним из первых

Президент Боливии Луис Арсе в четверг, 14 января, заявил о своем намерении вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», как только придет первая партия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.

«Президент будет вакцинироваться. Мы рассчитываем, что он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые прибудут в этом месяце», — цитирует его Agencia Boliviana de Informacion.

По словам Рихтера, такое намерение главы государства объясняется желанием «показать доверие к процессу вакцинации». Пресс-секретарь добавил, что прививку также сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Министры получат возможность вакцинироваться, когда придет вторая партия препарата, так как в первую очередь дозы лекарства будут предназначены для медиков.

6 января власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований.

Одобрение Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

30 декабря Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия — 6 тыс. доз — поступит в январе 2021 года, оставшаяся часть придет с конца марта по апрель.