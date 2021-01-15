ФБР обеспокоено угрозами насилия в преддверии инаугурации Байдена

Федеральное бюро расследований США отслеживает потенциальные угрозы насилия в преддверии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, в том числе угрозы в интернете. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

На брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс, директор бюро отметил, что ведомство следит за потенциальной возможностью вооруженных протестов.

Также Рэй заявил, что ФБР обеспокоено большим количеством онлайн-угроз относительно возможных вооруженных протестов в Вашингтоне и других штатах у зданий администрации, пишет «РИА Новости».

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Накануне национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена. Согласно информации газеты Politico, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.