Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США готовится рассмотреть импичмент Трампа сразу после инаугурации Байдена
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Общество
Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем
Общество
Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн
Общество
Союз потребителей предложил вернуть жалобные книги в магазины
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал единую тест-систему на COVID-19 и грипп
Мир
Блокировку «Спутника V» связали с попыткой отвлечь внимание от Pfizer
Мир
Префект и прокурор Парижа стали фигурантами дела о лжесвидетельстве
Происшествия
Двух человек спасли после остановки колеса обозрения в Евпатории

ФБР обеспокоено угрозами насилия в преддверии инаугурации Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное бюро расследований США отслеживает потенциальные угрозы насилия в преддверии инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена, в том числе угрозы в интернете. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

На брифинге по безопасности инаугурации, который проводил вице-президент Майк Пенс, директор бюро отметил, что ведомство следит за потенциальной возможностью вооруженных протестов.

Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампа не вдохновляет Байдена
Палата представителей второй раз за полтора года проголосовала за отставку президента-республиканца

Также Рэй заявил, что ФБР обеспокоено большим количеством онлайн-угроз относительно возможных вооруженных протестов в Вашингтоне и других штатах у зданий администрации, пишет «РИА Новости».

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Накануне национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации Байдена. Согласно информации газеты Politico, правоохранительные органы Вашингтона считают, что взрывные устройства, установленные в Вашингтоне на прошлой неделе, не были единичными. Отмечается, что подозреваемый до сих пор не задержан.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021