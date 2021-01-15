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Кредитная нагрузка авиакомпании Utair снизится на треть

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ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (бренд Utair) до 22 января передаст свои обязательства по кредиту перед Сбербанком на 17,4 млрд рублей своей вертолетной «дочке» — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Это следует из протокола заседания совета директоров от 30 декабря, на котором сделка была одобрена всеми директорами. С документом ознакомились «Известия».

Благодаря этому кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30%, подсчитали «Известия». После передачи кредита Сбербанка вертолетной «дочке» у авиакомпании останется только один крупный кредитор — банк «Россия». В прошлом году он консолидировал около 37,6 млрд рублей долгов авиаперевозчика (без учета процентов).

Обязательства Utair перед другими кредиторами небольшие. Перед «Сургутнефтегазом», который выдал авиакомпании 12-летний займ в 2015 году, — 3,6 млрд рублей (без процентов), а перед госкорпорацией ВЭБ.РФ, выставившей кредит перевозчика на торги, — 1,39 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долговое сальто: самолетному бизнесу Utair снизят кредитную нагрузку

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