В США запретили сдавать оружие в багаж на авиарейсах в Вашингтон

Американские авиакомпании в четверг, 14 января, объявили о запрете сдавать оружие в багаж на рейсах, направляющихся в Вашингтон в дни перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает «РИА Новости».

Запретили провозить оружие в багаже авиакомпании American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, а также Alaska Airlines. Провозить оружие в салоне нельзя и в обычное время.

Подобная мера затронет три основных аэропорта, обслуживающих Вашингтон — имени Рейгана (код IATA: DCA), имени Даллеса (IAD) и Балтиморский аэропорт (BWI).

В этот же день стало известно, что тринадцать станций метро в центре Вашингтона будут закрыты примерно на неделю в связи с обеспечением безопасности во время инаугурации. Отмечается, что станции метрополитена в центре города перестанут работать в пятницу, 15 января, и будут закрыты до 21 января. Также в связи с инаугурацией будут скорректированы 26 автобусных маршрутов.

Также сообщалось, что безопасность города помогут обеспечить около 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

11 января Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы для обеспечения безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января 2021 года. Введение режима ЧС позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.

По словам сенатора, для демократии в США будут очень важны несколько ближайших недель, в том числе и в связи с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу». Несколько зачинщиков беспорядков арестованы.