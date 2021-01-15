Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счет в матче Кубка Италии против «Кальяри»

Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук забил гол в первом тайме матча 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

Россиянин отличился на 43-й минуте. Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты», передает ТАСС.

После первого тайма клуб из Бергамо ведет со счетом 1:0.

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» объявил о переходе игрока «Локомотива» Алексея Миранчука в начале сентября прошлого года. Первый гол за команду россиянин забил 21 октября.

Миранчук — воспитанник «железнодорожников». В составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом России сезона-2017/18, трехкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).