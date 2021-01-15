Эксперты оценили идею введения бейджей для привитых от COVID-19

Эксперты в беседе с «Известиями» оценили идею о бейджах для вакцинированных от COVID-19. 14 января глава администрации Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жителям региона разрешат не носить маску, если они сделают прививку от коронавируса. Прошедшим вакцинацию планируют выдавать бейджи, которые дадут им такое право.

Инициатива вызывает сомнения в законности, считает член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«Есть распоряжение Роспотребнадзора по поводу ношения масок в общественных местах, его никто не отменял. Ни одна вакцина в мире не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится коронавирусом. Привитый человек может перенести заболевание в легкой форме. Однако такой больной всё равно может представлять опасность для окружающих и должен носить маску», — отметил он.

При этом поощрять граждан к активной вакцинации необходимо, считает сенатор Валерий Рязанский.

«Поэтому, конечно, главы регионов будут стараться призывать людей к вакцинации и искать разные способы поощрения тех, кто привился», — отметил он.

В первую очередь, по словам эксперта, это должны быть меры морального стимулирования. Очень важен пример вакцинации самого руководителя и членов его команды, обращения к гражданам врачей, которым люди доверяют.

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Ковидная метка: к чему может привести идея бейджей для привитых