Ледяной арт-объект начали строить возле библиотеки в Самаре

В Самаре возле областной юношеской библиотеки стартовала традиционная Ледовая стройка. Каждую зиму ледяные арт-объекты появляются на пешеходной зоне в районе дома по проспекту Ленина, 14.

В прошлые годы это были иглу-читальня, сочинский ледовый дворец, ледяной кинотеатр и т.д. В этом году арт-объект посвящен 170-летию Самарской губернии, отмечает НИА «Самара».

На создание ледяной фигуры требуется около 14 дней. Местные жители могут принять участие в строительстве.