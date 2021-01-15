Установлен купол на храме XIX века в селе Черкассы Липецкой области

В селе Черкассы Липецкой области установили купол на храме Казанской иконы Божьей Матери, построенном в XIX веке. Молебен перед поднятием купола провел епископ Елецкий и Лебедянский Максим. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Елецкого района Олег Семенихин.

« В советское время не позже 1930-х годов храм был закрыт и разграблен, разрушена колокольня. До конца 90-х годов он стоял в запустении», – отметил Олег Семенихин.

В 2002 году возле старинного храма открыли маленькую часовню для совершения богослужений, отмечает GOROD48. Весной 2021 года запланировано строительство колокольни, в дальнейшем планируются реставрационные работы.