В Госдепе США предупредили компании о риске участия в «Северном потоке – 2»

В Госдепартаменте США подтвердили, что предупредили компании о риске санкций за участие в проекте «Северный поток – 2». Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства в четверг, 14 января.

По его словам, госдеп обратился к компаниям и сообщил о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года, и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток – 2».

13 января появилась информация о том, что госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

В конце декабря Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.