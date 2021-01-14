Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

В Госдепе США предупредили компании о риске участия в «Северном потоке – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдепартаменте США подтвердили, что предупредили компании о риске санкций за участие в проекте «Северный поток – 2». Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства в четверг, 14 января.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

По его словам, госдеп обратился к компаниям и сообщил о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года, и риске санкций за продолжение связей с проектом «Северный поток – 2».

13 января появилась информация о том, что госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

В конце декабря Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021