Загреб рассчитывает на поддержку Парижа при вступлении в Шенген и еврозону

Хорватия надеется, что Франция поддержит страну в вопросе вступления в Шенгенское пространство и еврозону. Об этом сообщается в заявлении кабинета премьер-министра республики Андрея Пленковича, опубликованном в четверг, 14 января, после состоявшихся переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Председатель правительства подчеркнул направленность Хорватии на достижение двух стратегических целей — вступления в еврозону и Шенгенское пространство, в чем республика рассчитывает на поддержку Франции», — цитирует сообщение ТАСС.

В кабинете Пленковича подчеркнули, что переговоры подтвердили «качественные отношения между Хорватией и Францией, основанные на стратегическом партнерстве». Во время встречи хорватский премьер также поблагодарил Ле Дриана за помощь Франции пострадавшим от землетрясения, произошедшего 29 декабря в центральной части Хорватии.

5 ноября Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз в котором говорится, что суммарный государственный долг 19 стран еврозоны впервые в истории превысит 100% суммарного внутреннего валового продукта (ВВП) сообщества в 2020 году. Причиной роста долга до 101,7% ВВП названа пандемия коронавируса. В 2021 году он вырастет до 102,3% и продолжит рост в 2022 году.

Страны сообщества планируют в течение ближайших семи лет привлечь дополнительно свыше €750 млрд для финансирования государственных дотаций экономике для восстановления после пандемии коронавируса.

В июле страны ЕС согласовали бюджет объединения. Так, план на период с 2021 по 2027 год составляет €1,074 трлн. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.