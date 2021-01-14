В России впервые изучили полученный от кота геном коронавируса

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. Об этом сообщает пресс-служба института.

Скорее всего кот заразился от владельцев, которые перенесли COVID-19 в легкой форме. Кот переносил инфекцию тяжелее: у животного поднялась температура, кот был в апатии и отказался от еды.

Специалисты совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В. П. Бурлакова взяли у животного мазки. Возбудители у хозяйки животного и кота оказались практически идентичны. В настоящее время питомец идет на поправку.

Как считают в НИИ гриппа, отмечает «Газета.ру», можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева. Животные не передают коронавирус ни друг другу, ни человеку.

В то же время исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах. прошедшие летом 2020 года, продемонстрировали, что риск инфицирования при контакте людей с этими животными существует.