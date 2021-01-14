Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей
Сюжет:

В России впервые изучили полученный от кота геном коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. Об этом сообщает пресс-служба института.

Названы симптомы коронавируса у домашних животных

Скорее всего кот заразился от владельцев, которые перенесли COVID-19 в легкой форме. Кот переносил инфекцию тяжелее: у животного поднялась температура, кот был в апатии и отказался от еды.

Специалисты совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В. П. Бурлакова взяли у животного мазки. Возбудители у хозяйки животного и кота оказались практически идентичны. В настоящее время питомец идет на поправку.

Как считают в НИИ гриппа, отмечает «Газета.ру», можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева. Животные не передают коронавирус ни друг другу, ни человеку.

В то же время исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах. прошедшие летом 2020 года, продемонстрировали, что риск инфицирования при контакте людей с этими животными существует.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021