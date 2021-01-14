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Бой Ковалев — Меликузиев отменен из-за положительного допинг-теста россиянина

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Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым отменен из-за проваленного допинг-теста россиянина. Об этом ТАСС рассказали источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 14 января.

В пробе бывшего чемпиона мира Ковалева дала положительный результат. Отмечается, что в ней обнаружен синтетический тестостерон. Бой должен был состояться 30 января.

25 апреля 2020 года россиянин должен был встретиться на ринге с кубинским боксером Салливаном Баррерой. Бой был отменен из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ковалев выиграл 34 поединка, 29 из них — нокаутом, при четырех поражениях и одной ничьей. В ноябре прошлого года на поединке в Лас-Вегасе он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO).

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