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Президент Мексики собрался поднять вопрос цензуры в соцсетях на саммите G20

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует на саммите Группы двадцати (G20) поднять проблему цензуры в социальных сетях в связи блокировкой аккаунтов его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом мексиканский лидер сообщил в четверг, 14 января.

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Обрадор подчеркнул, что ни в одной стране не должно быть частной организации, которая становится органом цензуры, передает ТАСС.

«Свобода должна быть гарантирована. Если и должно быть регулирование, то оно должно быть в руках государства, а не частных лиц. Я уже могу сказать, что на первой же встрече G20 я подниму этот вопрос», — сказал он на пресс-конференции.

Президент Мексики отметил, что соцсети не должны использоваться для подстрекательства к насилию, но это не должно становиться оправданием для ограничения свободы выражения мнений.

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно вечером 8 января. Администрация частной соцсети заявила, что причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться республиканец.

Также его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

13 января стало известно, что видеохостинг YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео с официальной учетной записи Трампа.

14 января глава компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси, назвал блокировку страницы Трампа верным решением.

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