Генпрокурор Нью-Йорка обвинил полицию в чрезмерной жестокости во время протестов

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на полицейское управление города Нью-Йорка за чрезмерную жестокость при разгоне протестов. Информация следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Генпрокурора Нью-Йорка в четверг, 14 января.

«Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала иск против Департамента полиции города Нью-Йорка (NYPD) и его руководства, чтобы положить конец его практике чрезмерного применения силы и ложных арестов жителей города во время мирных протестов», — говорится в сообщении.

Из иска следует, что полиция Нью-Йорка на протяжении как минимум последних 20 лет задерживала людей на мирных акциях без достаточных на то причин. Отмечается, что полиция применяла чрезмерную силу, задержанных держали под стражей без предъявления обвинений.

Джеймс отметила, что аналогичные нарушения присутствовали на протестах в 2020 году.

Она обвиняет в иске полицию Нью-Йорка, город Нью-Йорк, мэра города Билла де Блазио, комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши и начальника департамента полиции Нью-Йорка Теренса Монахана.

По мнению генпрокурора, в управлении полиции должны быть проведены реформы, в том числе в отношении обучения, надзора и дисциплины полицейских.

Ранее, 7 января, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов национальной гвардии из-за беспорядков в столице. Военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

В этот же день, в Нью-Йорке были усилены меры безопасности в районе здания Trump Tower, где прошла немногочисленная акция протеста против действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее оборонное ведомство США разрешило задействовать нацгвардию у здания Капитолия в Вашингтоне после запроса мэрии города. Кроме того, дополнительные силы направили в столицу власти соседних штатов.