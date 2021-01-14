Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Генпрокурор Нью-Йорка обвинил полицию в чрезмерной жестокости во время протестов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на полицейское управление города Нью-Йорка за чрезмерную жестокость при разгоне протестов. Информация следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Генпрокурора Нью-Йорка в четверг, 14 января.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

«Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала иск против Департамента полиции города Нью-Йорка (NYPD) и его руководства, чтобы положить конец его практике чрезмерного применения силы и ложных арестов жителей города во время мирных протестов», — говорится в сообщении.

Из иска следует, что полиция Нью-Йорка на протяжении как минимум последних 20 лет задерживала людей на мирных акциях без достаточных на то причин. Отмечается, что полиция применяла чрезмерную силу, задержанных держали под стражей без предъявления обвинений.

Джеймс отметила, что аналогичные нарушения присутствовали на протестах в 2020 году.

Она обвиняет в иске полицию Нью-Йорка, город Нью-Йорк, мэра города Билла де Блазио, комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши и начальника департамента полиции Нью-Йорка Теренса Монахана.

По мнению генпрокурора, в управлении полиции должны быть проведены реформы, в том числе в отношении обучения, надзора и дисциплины полицейских.

Ранее, 7 января, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своем решении направить в Вашингтон 1 тыс. членов национальной гвардии из-за беспорядков в столице. Военные штата будут находиться в Вашингтоне до двух недель.

В этот же день, в Нью-Йорке были усилены меры безопасности в районе здания Trump Tower, где прошла немногочисленная акция протеста против действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее оборонное ведомство США разрешило задействовать нацгвардию у здания Капитолия в Вашингтоне после запроса мэрии города. Кроме того, дополнительные силы направили в столицу власти соседних штатов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021