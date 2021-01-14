Задержанные в Южном Судане россияне ожидают высылки на родину

Россияне Илья Варламов и Петр Верзилов находятся в гостинице столицы Южного Судана Джубы в ожидании депортации в РФ. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Уточняется, что других членов группы власти Южного Судана забрали из гостиницы и доставили на территорию закрытого военного лагеря для прохождения проверки.

В посольстве России в Уганде, которое курирует в Африке связи с Южным Суданом, допустили, что россияне проведут там всю ночь, после чего в пятницу будут высланы из страны. Причины высылки не раскрываются.

В российской дипмиссии подчеркнули, что поддерживают контакт с властями страны.

Четверо человек, включая Илью Варламова и Петра Верзилова, были задержаны 13 января в южносуданском городе Капоэта по подозрению в обладании дроном для съемки. Они прибыли в Южный Судан из Уганды на арендованном самолете. К вечеру все четверо были освобождены без предъявления каких-либо претензий и, переночевав в Капоэта, утром в четверг прибыли в Джубу.

Группа планировала в середине дня сдать в Джубе тест на коронавирус и в пятницу вылететь в Россию. Загранучреждений МИД РФ в Южном Судане на текущий день нет.