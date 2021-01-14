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В Норвегии после прививки от COVID-19 умерли 23 человека

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В Норвегии 23 человека скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Это следует из опубликованного в четверг, 14 января, еженедельного отчета о побочных реакциях Норвежского агентства лекарственных средств.

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«Получены сообщения о 23 смертельных случаях после вакцинации. На данный момент проанализированы 13 случаев», — говорится в публикации.

Агентство отметило, что продолжает анализ всех случаев побочных эффектов, вызванных вакциной. Так, исследования показали, что общими побочными эффектами от вакцин являются лихорадка и тошнота, которые и могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН прокомментировал ситуацию, назвав ее «довольно скандальной историей».

Масштабная вакцинация из-за COVID-19 началась в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. 5 января стало известно, что два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, скончались.

Затем, 8 января, стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer.

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