СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне

Компания — оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство проекта в июне. Об этом сообщило 14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, имеющиеся в его распоряжении.

Как предполагается, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в водах Дании в мае, а затем продолжит работы в водах Германии и в июне их закончит.

Регуляторы в ФРГ и Дании не ответили на запрос агентства о комментарии. Получить комментарий у Nord Stream 2 журналистам также не удалось.

Ранее в этот день сообщалось, что работы по укладке части газопровода в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января. В конце декабря Nord Stream 2 при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.