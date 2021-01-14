В РФПИ рассказали об ограничениях в отношении аккаунта «Спутника V» в Twitter

После введенных Twitter ограничений в отношении аккаунта российской вакцины «Спутник V» в РФПИ не могут размещать новые записи, аккаунт доступен только для чтения старых публикаций, рассказали «Известиям» в фонде 14 января.

Ранее стало известно, что доступ к аккаунту «Спутника V» в социальной сети ограничен. В РФПИ разбираются в причинах произошедшего.

В фонде также призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы социальная сеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины.

Накануне, 13 января, в МИД РФ высказали обеспокоенность произволом американских социальных сетей в отношении российских СМИ. Как отметили в ведомстве, соцсети США системно начали блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Кроме того, действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».