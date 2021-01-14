ФСИН предпримет все действия для задержания Навального

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве намерено задержать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по возвращении в столицу России. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают во ФСИН, Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока». Так, он минимум шесть раз не явился на регистрацию, что был обязан сделать.

После этого блогеру выносили предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальный срок, добавляет «Газета.ру». Сотрудники УФСИН намерены задержать Навального до решения суда по замене условного срока лишения свободы на реальный.

Как рассказал «Известиям» директор Института новейших государств Алексей Мартынов, Навального «деликатно» задержат и отправят в суд 17 января.

13 января Навальный в социальных сетях рассказал, что купил билет на самолет и вернется в Москву в воскресенье, 17 января.

В конце декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей.