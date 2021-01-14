Спорткомплекс с двумя бассейнами возводят в Бежицком районе Брянска

В Бежицком районе Брянска продолжают строить спортивно-оздоровительный центр. Проект здания включает зал для спорта и два бассейна.

Рабочие установили оконные блоки, двери, завершается отделка фасада. Продолжаются и сантехнические работы, передает NASHBRYANSK.RU. В скором времени начнется стяжка полов. Готовится чаша бассейна.

Как стало известно 22 декабря, в Брянске снесут четырехэтажный spa-комплекс с банями и бассейнами. Здание на улице Прохладной признали самовольной постройкой. Суд вынес решение о сносе.