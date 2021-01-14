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Почти 89 тыс. т плодов и ягод собрали в Липецкой области

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Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств Липецкой области составил 88,7 тыс. т в 2020 году. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Как отмечает Lipetskmedia, расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приоритетов развития АПК. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на конец прошлого года составила 11 тыс. га. До конца 2024 года планируется заложить еще 1,6 тыс. га садов, из них 1,2 тыс. га — интенсивных. Мощность плодохранилищ увеличится к 2024 году до 50 тыс. т. Инвестиции в садоводство позволят нарастить сбор яблок в сельхозпредприятиях и КФХ региона с 54,6 тыс. т в 2020 году до 65,5 тыс. т семечковых к 2024 году при 100-процентной обеспеченности хранилищами.

По итогам 2020 года в регионе было собрано 1,35 тыс. т садовой земляники, малины, смородины. В планах на ближайшие годы — увеличение производства ягод до 3–3,5 тыс. т и расширение ассортимента — помимо садовой земляники, малины, аронии (черноплодная рябина) и смородины в крупных хозяйствах и крыжовника, жимолости, годжи в малом бизнесе, будут выращиваться голубика и облепиха.

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