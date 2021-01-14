В ФРГ проверят данные о смерти 10 человек после вакцинации от COVID

Не менее 10 человек, привитых от COVID-19, умерли в Германии к настоящему моменту. Обстоятельства их смерти проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Специалисты считают маловероятной связь между смертью получивших вакцину и самой вакцинацией, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA. Люди имели тяжелые хронические болезни и умерли в течение четырех дней после вакцинации.

«На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней», — сообщило ведомство, ответственное в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. В Институте полагают, что смерть случайно совпала со сроками кампании по вакцинации.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ 26 декабря. Первыми препараты получили медики и постояльцы домов престарелых.

Ранее в четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении ужесточить ограничения в стране из-за новых штаммов коронавирусной инфекции. Политик планирует провести совещание с главами регионов 20 января и обсудить с ними введение «мегалокдауна».