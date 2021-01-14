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Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР

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Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и Военно-морских сил Народно-освободительной Армии Китая. Об этом 14 января заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Причиной названа ситуация в Южно-Китайском море. Визовые ограничения коснутся лиц, ответственных том числе или причастных к освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море.

Также меры коснутся к причастным к давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии для ограничениях их доступа к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море, сказано в заявлении на сайте Госдепартамента

Члены семей лиц, попавших под ограничения, также попадают под их действие.

В декабре США внесли в черный список 77 организаций из Китая и других стран. Одним из поводов для внесения организаций в санкционный список стало расширение присутствия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

В октябре избранный президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен добиться от Китая соблюдения международных норм.

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