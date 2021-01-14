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Собянин назвал возможные сроки возвращения к обычной жизни в Москве

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Жители Москвы смогут вернуться к обычной жизни после коронавируса в мае, заявил в четверг, 14 января, мэр столицы Сергей Собянин , в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Мой прогноз был май. <...> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май», — сказал градоначальник.

По его словам, в период новогодних праздников в Москве сильно снизилось число выявленных случаев и госпитализируемых. При этом в европейских странах, как отметил Собянин, также было снижение случаев, а затем последовал их сильный рост.

Мэр также добавил, что уже около 140 тыс. жителей Москвы сделали прививку против коронавирусной инфекции.

5 декабря в столице началась вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5893 новых пациента с COVID-19. При этом вылечились за 24 часа 7049 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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