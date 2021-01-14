После вакцинации от COVID-19 в Норвегии умерли 23 человека

После прививки от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в Норвегии скончались 23 человека. Об этом 14 января сообщило Национальное агентство лекарственных средств.

Как уточнил главврач агентства Сигурда Хортемо, общие побочные эффекты вакцины, такие как повышенная температура и тошнота, могли привести к смерти пациентов с ослабленным иммунитетом, пишет «Газета.ру». После случившегося институт национального здравоохранения изменил рекомендации по вакцинации пациентов старшего возраста.

Все умершие были старше 80 лет и страдали хроническими заболеваниями.

Ранее в этот день в Росздравнадзоре напомнили «Известиям», что в Россию запрещен ввоз и использование вакцин, не прошедших госрегистрацию в Российской Федерации, это касается и препарата от компании Pfizer.

8 января в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка Pfizer от коронавирусной инфекции.

За несколько дней до этого медработница в Португалии умерла после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Она не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.

В настоящее время в России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом «Спутник V», который стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Разработали препарат в Центре имени Гамалеи.