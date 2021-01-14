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Подготовку к строительству улицы Рокоссовского начнут в Оренбурге

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Мэр Оренбурга Владимир Ильиных сообщил, что в этом году будет проводиться подготовительная работа перед строительством улицы Рокоссовского. Трехполосная магистраль общей протяженностью более 2 км соединит улицу Терешковой и проспект Победы. Строительство начнется в следующем году в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Губернатор региона Денис Паслер поручил уделить особое внимание подготовке к реконструкции моста через Сакмару на въезде в Оренбург. Переправу возвели в 1970-х годах, передает 56orb.ru.

«Нужно начать в конце года уже разбирать-собирать его. Правый мост нужно разрушить, а новый строить на его месте», — подчеркнул Паслер. Генподрядчик уже определен. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.

Напомним, в Оренбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 41 дорогу. В список внесены участки улиц Володарского, Комсомольской, Постникова, а также Паркового проспект. Планируется завершение реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Конституции СССР, а также покраска пешеходного моста через реку Урал.

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