Вершиной общей не измерить: как пройдут матчи лидеров КХЛ

Конец этой недели в КХЛ особенно богат на топовые матчи. К этой категории можно отнести как минимум четыре встречи между командами, находящимися в лидирующих квартетах своих конференций. Одна из них уже состоялась в четверг: идущий третьим на Западе ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл на своем льду московский ЦСКА.

В пятницу возглавляющий Восток казанский «Ак Барс» сыграет дома со своим главным преследователем — омским «Авангардом». Сутки спустя идущий вслед за ними уфимский «Салават Юлаев» проведет выездной матч с замыкающим первую четверку Восточной конференции магнитогорским «Металлургом». А в воскресенье в Москве пройдет четвертое и последнее в нынешнем регулярном чемпионате армейское дерби двух лидеров Запада: ЦСКА примет занимающий второе место петербургский СКА.

Также продолжается заочная гонка ЦСКА и «Ак Барса» за лидерство в общей таблице регулярного чемпионата. Обе команды сыграли по 45 матчей. У казанского клуба 70 очков, а у ЦСКА — 69. Им осталось провести еще по 15 встреч.

ЦСКА–СКА

В этом сезоне команды сыграли три встречи. В октябре в Москве ЦСКА победил со счетом 3:1. В декабре в Питере по итогам серии буллитов верх взял СКА — 4:3. А в конце прошлой недели армейские коллективы снова играли в Северной столице. В овертайме победил ЦСКА — 3:2.

Для СКА предстоящая игра — один из последних шансов догнать красно-синих. Пока подопечные Валерия Брагина отстают от ЦСКА на семь очков. При этом они провели на одну игру больше, чем москвичи. Впрочем, для питерцев важно не только попробовать догнать лидера, но и удержать вторую строчку на Западе.

Там по потерянным очкам всего на три балла от СКА отстает хельсинкский «Йокерит». С момента последней встречи с ЦСКА питерцы провели одну игру: во вторник они дома переиграли «Сочи» (3:1).

— В этом сезоне армейские дерби получались достаточно зрелищными, — отметил «Известиям» бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Если даже где-то хромало качество хоккея, оно компенсировалось обилием борьбы и интриги, как было в декабрьском матче, когда ЦСКА неожиданно сравнял счет, отыгравшись с 1:3 в последние две минуты третьего периода. Хочется, чтобы и сейчас команды порадовали игрой. Матч, по сути, уже будет репетицией плей-офф, где, скорее всего, ЦСКА и СКА пересекутся. И он очень важен именно для Питера, которому надо прежде всего себе доказать, что в своем нынешнем виде он может бороться с московскими армейцами.

«Ак Барс» – «Авангард»

С начала декабря «Ак Барс» уверенно шел по дистанции, выдав десятиматчевую победную серию, которая продлилась больше месяца. Закончилась она так, что испорчено было всё впечатление от предыдущих успехов. В воскресенье казанцы были разгромлены в принципиальном «зеленом дерби»: в Уфе они проиграли со счетом 3:7 «Салавату Юлаеву».

Во вторник «Ак Барс» обыграл в Нурсултане местный «Барыс» (4:2), но по-настоящему реабилитироваться за неудачу в Башкортостане сможет только в случае победы над «Авангардом». Тем более у команды Квартальнова в этом сезоне тоже идут не лучшие матчи.

В сентябре «ястребы» были обыграны в Татарстане в серии буллитов (2:1). А вот две игры в столичном регионе в конце ноября — начале декабря обернулись провалами. В Москве и Балашихе, где омичи проводили домашние встречи, «Ак Барс» дважды проиграл по 0:3.

Теперь он попытается взять реванш, а заодно не оставить «Авангарду» шансов побороться за первое место на Востоке. Сейчас подопечные Боба Хартли отстают от лидера на восемь очков. Ситуация у них не самая простая. В декабре у омичей был неудачный отрезок — всего три победы в десяти матчах. На прошлой неделе казалось, что кризис преодолен: «Авангард» выиграл три встречи подряд. Но в среду он неожиданно был бит дома нижегородским «Торпедо» (3:5), поэтому о стабильности в игре «ястребов» пока трудно говорить.

— В последние полтора месяца у «Авангарда» был непростой период, и многое в его турнирном пути будет зависеть от двух предстоящих выездных серий, — объяснил «Известиям» бывший главный тренер омичей Федор Канарейкин. — Матч с «Ак Барсом» во многом станет лакмусовой бумажкой. Если Омск сможет победить или хотя бы навязать борьбу, значит, команда в порядке. Если нет, то к ней по-прежнему будет много вопросов. Особенно интересно, как на фоне казанцев проявит себя Илья Ковальчук, который постепенно набирает форму, но еще не до конца стабилен. Для «Ак Барса» матч тоже будет важным. Команда уверенно лидирует на Востоке, но надо себя проверять перед плей-офф на фоне таких соперников. Особенно когда не удался матч в Уфе. Сейчас мы увидим, какие уроки из той неудачи извлечены.

«Металлург» – «Салават Юлаев»

Уфимский клуб в четверг одержал яркую выездную победу над «Барысом» (6:3). Вкупе с разгромом «Ак Барса» это делает «Салават» одной из самых успешных команд января, которая при определенных обстоятельствах может потеснить «Авангард» со второго места на Востоке. Подопечные Томи Лямся отстают от омичей на два очка. Правда, клуб из Башкортостана сыграл на два матча больше.

Поэтому, чтобы продолжить погоню за «ястребами», ему необходимо побеждать в Магнитогорске. Но вряд ли «Металлург» так просто даст сопернику увезти очки. При не самой выдающейся игре подопечные Ильи Воробьева стабильны: в январе они выиграли три матча из четырех. «Магнитка» отстает от «Салавата» на три балла, имея две игры в запасе. И намерена отобрать у уфимцев третью строчку.

— «Металлург» не всегда качественно играет в нападении, но за счет характера, обороны и вратарей реализует почти всё, что создает, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин. — Это ей позволяет стабильно набирать очки и идти в относительно комфортном положении в своей конференции. Но против «Салавата» будет непросто — очень уж хороший ход набрали уфимцы. За последний месяц они проиграли всего два матча из десяти, а их финское звено Хартикайнен–Маннинен–Гранлунд трудно кому-либо остановить. Да и российские игроки вроде Александра Кадейкина очень хороши. Тем не менее, учитывая способность «Металлурга» настраиваться на такие игры, результат предстоящей встречи трудно предсказать.

Матч «Металлург» – «Салават Юлаев» начнется в субботу в 15:00 по московскому времени. Игра «Ак Барс» – «Авангард» стартует в пятницу в 19:00. А время начала воскресной встречи ЦСКА–СКА — 18:00.

«Локомотив»–ЦСКА

Ярославцы начали 2021 год с четырех подряд побед, но прервалась эта серия очень обидным образом. В понедельник они на выезде проиграли московскому «Спартаку» (3:4), ведя в счете 3:1 в начале третьего периода и 3:2 за две с половиной минуты до конца основного времени. В итоге не получилось даже перевести встречу в овертайм и заработать одно очко.

Но в четверг подопечные Андрея Скабелки сумели реабилитироваться за неудачу. Уже к середине домашнего матча с ЦСКА они повели в счете — 3:0. Голы забили Егор Аверин, Алексей Марченко и Егор Коршков. Примечательно, что «железнодорожники» за весь матч ни разу не сыграли в большинстве, тогда как армейцы неоднократно разыгрывали лишнего, но ничего извлечь из этого не смогли. В начале третьего периода они резко активизировались и несколько раз могли сократить разрыв в счете, но затем «Локомотив» вновь взял инициативу в свои руки, имел моменты для взятия ворот и в итоге довел матч до победы — 3:0. Ярославцы еще больше укрепили свои позиции на третьем месте в конференции, а заодно сократили отставание от ЦСКА до шести очков.

— Получился достаточно боевой матч, достойный плей-офф, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Локомотив» грамотно отыграл в обороне, плюс вратарь Паскуале спасал в нужные моменты. А вот у ЦСКА вратарская бригада сыграла неудачно — неслучайно по ходу матча Юханссона пришлось менять на Шарыченкова. Но я бы не делал трагедии из этой неудачи армейцев. Они всё равно являются очень мощной и организованной командой. Просто сейчас был не их день. Не было же никогда такого, чтобы они десять раз подряд обыгрывали «Локомотив»: с ярославцами у них всегда сложные встречи. В этот раз «железнодорожники» реализовали почти все свои моменты. Если так будут играть дальше, далеко пойдут в плей-офф. Но ЦСКА там всё равно одним из фаворитов будет. Полагаю, что после этой неудачи армейцы против СКА выйдут еще более заряженными на борьбу.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ закончится 27 февраля, а уже 3 марта стартует плей-офф.