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В Москве пробки достигли девяти баллов

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Пробки в Москве вечером достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 14 января.

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Наибольшие затруднения наблюдаются в центре столицы, в частности на Тверской улице, на улице Охотный Ряд, на улице Новый Арбат, а также на центральных набережных.

Сильные пробки отмечаются и на Садовом кольце. Движение затруднено на ТТК и МКАД, передает RT.

Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что наземный транспорт Москвы работает в соответствии с графиком, несмотря на снегопад. При этом он попросил всех автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по городу, передает НСН.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в российской столице утихнет днем 14 января, отметив, что в ночь на четверг в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

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