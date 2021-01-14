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Собянин анонсировал разблокировку соцкарт для привитых от COVID-19 пенсионеров
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Собянин анонсировал разблокировку соцкарт для привитых от COVID-19 пенсионеров

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Социальные карты привившихся от коронавируса московских пенсионеров разблокируют автоматически. Об этом 14 января заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

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По его словам, власти мегаполиса уже приняли решение. Пенсионеры, которые прошли прививочный курс полностью, получат сертификат. Разблокировка соцкарт станет еще одним стимулом для прививки, отметил Собянин.

Как добавил мэр города, власти Москвы работают над созданием системы, которая позволит дать льготы переболевшим коронавирусом пенсионерам с антителами.

Ранее в четверг Собянин спрогнозировал возвращение москвичей к обычной жизни после COVID-19 в мае. Он полагает, что в январе должен начаться спад уровня заболеваемости.

Москва в настоящее время находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 877 428 случаев заражения, вылечились 722 487 пациентов, умерли 12 241 человек.

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